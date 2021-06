La historia de Rex, un perrito que quedó tetrapléjico después de un accidente, ha conmovido a millones de usuarios en YouTube. Esta plataforma fue utilizada para difundir un video que muestra cómo sus dueños se las ingenian para llevarlo de paseo.

El can solía vivir en las calles de Brasil, por lo que estaba expuesto al peligro que representa no tener un hogar. En diciembre de 2020, un vehículo lo atropelló y se dio a la fuga. El can quedó solo y con varias heridas en el cuerpo.

Fue gracias a un grupo de rescatistas, que este perrito pudo ser llevado a un médico para que lo atiendan. El golpe con el auto lo había dejado con una tetraplejia. Sus piernas no respondieron más y alguien debía hacerse cargo de su tratamiento.

El refugio que lo acogió temporalmente compartió la historia de Rex en sus redes sociales y la ayuda no tardó en aparecer. Varios usuarios se solidarizaron con este indefenso perrito y le brindaron apoyo económico.

Comenzó un largo proceso de rehabilitación y la mejoría se comenzó a hacer evidente. En redes sociales, la familia que lo adoptó comparte fotos y videos del estado de Rex. Pese a que no puede caminar, no se rinde.

Incluso, sus dueños decidieron improvisar una camilla casera para poder llevarlo a pasear. En las imágenes se puede ver cómo el can disfruta salir a la calle y recibir el saludo y caricias de varios vecinos de la zona.