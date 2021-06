TikTok, algunas veces, permite conocer historias conmovedoras, como la de una madre en España que ‘desafió las reglas’ para estar presente en la graduación de su hija.

A través de su cuenta, la protagonista del video contó algunos detalles de cómo es su relación con su hija de 21 años, quien hace su vida de forma independiente, por lo que suelen verse muy poco.

Según relató la mujer, grande fue su sorpresa al leer un mensaje de su hija compartiéndole el enlace de la transmisión de su ceremonia de graduación, que iba a comenzar en media hora. “¿Te gradúas hoy? ¿Por qué no me has dicho nada?”, cuenta que le preguntó, contrariada por la inesperada noticia.

“Cómo no dejan venir a los padres y a las madres y sé cómo te pones”, fue la respuesta de la joven. Sin embargo, la progenitora decidió vestirse rápidamente y salir directo hacia la universidad donde estudiaba su hija.

Una vez en el lugar del evento, la mujer grabó el clip en el que narró su historia y aseguró que nada le iba a impedir formar parte de este acontecimiento. “Yo sé que no hay ninguna madre más. Es que me la pela, me la pela mucho porque es mi niña y ni pandemia mundial. Que yo no me pierdo su graduación. Y aquí estoy”, agregó.

El emotivo video de TikTok tiene aproximadamente 17 00 000 reproducciones, además de 4 100 000 ‘me Gusta’ y miles de comentarios de usuarios que felicitaron el actuar de la madre.