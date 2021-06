Una mujer de Estados Unidos compartió un video en TikTok sobre cómo fue que encontró un dispositivo de rastreo en sus pertenencias tras una salida. “El sábado del último fin de semana salí a cenar con un grupo de amigos por el cumpleaños de una chica”, narró Sheridan Ellis en el clip.

“Si me conocen, saben que normalmente no uso bolso, pero el sábado lo hice porque teníamos decoraciones y cosas para la mesa”, explicó Ellis. Luego, agregó que al final de la velada, se puso a limpiar su cartera y encontró el aparato. “Si no saben qué cosa es esto, es un Tile. Básicamente es un rastreador, la gente lo pone en sus llaves y cosas así”, agregó.

“No es mío, no sé cómo llegó a mi bolso. De inmediato le quité la batería. Revisen sus bolsos y manténganse a salva allá afuera”, recalcó la protagonista del video que acumula 1 000 000 de vistas y casi 190 000 ‘me gusta’.

A continuación, Ellis contó en sus redes sociales que se aseguró de preguntarle a las personas presentes en la mesa si el aparato le pertenecía a algunos de ellos y que hasta ahora no ha reportado el incidente a la policía. Usuarios de TikTok alentaron a la joven a acudir con los agentes para investigar el caso.