La reacción del can ha cautivado a miles. Un hombre de Estados Unidos compartió en Facebook la estrategia que usó para controlar a sus perros, en especial a uno de los más traviesos, de nombre Ben. El video se ha viralizado en países como México, Estados Unidos y España.

Para algunas personas es difícil educar a perros agresivos como rottweiler, pitbull y más. Sin embargo, la reciente publicación de Facebook muestra todo lo contrario con la reacción que tuvo un hombre para corregir a su mascota.

Según algunos detalles que compartió el autor del video viral, mencionó que es muy importante no dejarse intimidar por la agresividad de sus mascotas y corregirlos en el acto. “Cada vez que mi perro no cumple con las reglas, yo lo inmovilizo contra el suelo para que no actúe. Es el peor castigo”, dijo el joven en su publicación.

La publicación en Facebook se ha convertido en una de las más comentadas. Más de 300.000 cibernautas reaccionaron al ver las imágenes del video que ha causado gran sensación en las redes sociales.