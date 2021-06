Con las patas en la masa. Un perrito se convirtió en el protagonista principal de un video viral que se compartió en Facebook, el cual dejó asombrado a más de un usuario. Su dueño grabó el preciso momento en que este se escondió detrás de una cortina para evitar ser castigado luego que cometió una travesura al quedarse solo en casa.

Aquel día, el joven salió por unas horas para cumplir con unos compromisos. Por ello, su ‘engreído’ aprovechó su ausencia para hacer de las suyas. Fue entonces que mordió una bolsa de papitas para comerlo sin permiso, pero terminó arrojándolo por todo el piso de su comedor.

De pronto, el muchacho regresó y se llevó una tremenda sorpresa al percatarse que el interior de su vivienda estaba sucia. Por esta razón, comenzó a buscar a su querida mascota para tratar de darle una lección, con el propósito de que repita su diablura. En ese momento, lo encontró tapado por las cortinas de su puerta trasera.

Al parecer, el can corrió cuando sintió la presencia de su propietario. Después, permaneció en silencio para no ser descubierto en su escondite. Lamentablemente, su plan no funcionó y tuvo que mostrarse arrepentido por su mal comportamiento.

Las imágenes de esta curiosa escena se divulgaron en una página de Facebook. Por otro lado, alcanzaron más de 10.000 reproducciones que lo volvieron tendencia de forma rápida. Además, algunas personas se sintieron identificadas y contaron anécdotas similares de sus animales.