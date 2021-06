En repetidas ocasiones nos hemos visto sorprendidos por la empatía y el cariño que muestran los animales con otros que no son de su especie. Un nuevo video que no tardó en convertirse en viral en TikTok no fue la excepción, ya que en él un perro cachorro y un pequeño lorito expresaron el gran amor que siente uno por el otro al ser criados en el mismo hogar.

La gran mayoría de los animales nos han enseñado en infinidad de videos compartidos en redes sociales que tienen un buen corazón, puesto que muchos de ellos se encargan de cuidar a bebés que lamentablemente quedaron huérfanos. Al parecer, el ave de esta historia se ganó el corazón de este bebé perruno debido que juega y hasta sube a su lomo para dar un paseo por el jardín.

Su historia es bastante emotiva y los dos pequeños se han convertido en los mejores amigos, hecho que ha enternecido a los seguidores en TikTok. Cuando el loro conoció al este cachorro se quedó totalmente emocionado y desde el primer momento ambos se llevaban muy bien. Incluso, sus humanos se quedaron sorprendidos por la buena relación que mantenían.

Las imágenes grabadas se compartieron en las redes sociales y miles de personas dijeron que esta escena fue una de las más bonitas que han visto. Para sorpresa de la pareja, el video causó furor en más de 703.000 usuarios.