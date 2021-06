Jordan Darian es una joven de California que se ha vuelto popular en los últimos meses por publicar videos en TikTok en los que realiza manualidades y diversos trabajos para mejorar los ambientes de su hogar.

Cada uno de sus clips logran hacerse de una importante cantidad de likes y comentarios. Miles de usuarios de la plataforma de video han expresado haber quedado totalmente fascinados con los resultados de sus proyectos.

Uno de los más recientes fue más compartido de lo habitual. En este, Darian empleó cientos de centavos de dólar para remodelar el baño de su casa. Los mismos fueron pegados con resina epóxica en el suelo.

El metraje, que tiene más de 22 millones de reproducciones, muestra a la mujer trabajando cerca de 16 horas colocando las monedas y echando el compuesto. Cabe mencionar que también pintó las paredes y cambió la iluminación.

“Realmente me encuentro maravillado por lo que has hecho. Eres una artista completa, tu baño es una de las mejores obras que he visto en mi vida”, comentó un usuario de TikTok.