El embarazo es una de las etapas más significativas en la vida de la pareja. Al ser tan importante, muchos buscan guardar un recuerdo para hacer más memorable el momento al recurrir a sesiones de fotografía. Sin embargo, la emoción de estos futuros padres se vio interrumpida por un gracioso caballo que hizo de las suyas, tal como mostraron unas divertidas imágenes compartidas en Facebook.

Este fue el caso de Amanda y Phil, ellos deseaban retratarse con caballos para salir de lo tradicional y darles un aspecto más singular a sus imágenes. Por ello pidieron a la responsable de la sesión Kristen Zaffiro que llevara a unos potrillos, sin pensar que uno de los animales les quitaría el protagonismo.

El rodaje tuvo al caballo Buckshot como lo más resaltante. Foto: Facebook

En una de las fotos, uno de los rocines comenzó a comportarse de forma extraña. Como se logró captar, el caballo bautizado como Buckshot se acercó a ellos mientras Zaffiro tomaba las instantáneas.

“Dije: ‘Bueno, al menos podrías sonreír’. Y lo hizo. Cuando me reí, él se río. Así que cuanto más me reía, más actuaba él”, contó la encargada a The Dodo.

El rodaje se había convertido prácticamente sobre Buckshot, pero a nadie parecía importarle. De hecho a Amanda y Phil les encantaron todas las fotos.

“Cuando las miré, me reí aún más fuerte que ese día. Si la alegría capturada en esas fotos es un indicador de lo que vendrá, la nueva llegada del bebé le dará mucha diversión y risas a futuro”, puntualizó Kristen.