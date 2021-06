Los animales domésticos se han convertido en uno de los personajes más queridos de las redes sociales. Precisamente, un perro callejero se robó el corazón de miles de usuarios de YouTube por la tierna reacción que tuvo al reencontrarse con otro cachorro.

Las imágenes fueron grabadas en Yamuna Nagar, Haryana, India, por el dueño del animal, que recibió un tierno saludo del can callejero.

“Este perro callejero viene a ver a mi perro todos los días, no solo somos mi perro y yo, él conoce a todos los perros de mi vecindario y tiene un saludo muy tierno”, dijo el autor del video, que ha causado gran furor en YouTube y otras redes sociales.

La particular expresión que tuvo el sabueso de la calle con el otro can emocionó a miles de cibernautas. Cabe indicar que esta no es la primera vez que se viraliza un video del comportamiento de un perro. A través de esta nota te compartimos el visual de YouTube.