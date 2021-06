Unos héroes sin capa. A través de Facebook, se compartieron unas fotos que revelaron una conmovedora historia que tocó el corazón de los usuarios. Ladislau Alcântara y Rosilene Jansen, salieron a recorrer una carretera como parte de su rutina diaria de ejercicios. A consecuencia de las altas temperaturas, tuvieron que regresar temprano a su casa. Sin embargo, no imaginaron que en el camino iban a encontrar a un perrito en mal estado.

El can de raza dachsund se quedó parado en medio de la vía luego que notó la presencia de los ciclistas. “Nos dimos cuenta de que estaba abandonado y teníamos pan en la mochila, así que me acerqué a él, Le di el pan y se lo comió de inmediato”, comentó la mujer a un medio llamado The Dodo.

Los ciclistas se enteraron que el indefenso animal no tenía dueños, por ello, decidieron llevárselo a su casa. Foto: Pelanka_Dachsund/ Facebook

Ellos intentaron buscar a los verdaderos dueños del animal, pero no tuvieron éxito. Los residentes de la zona les dijeron que muchas personas solían desamparar a sus mascotas por los alrededores de la carretera. “Me desesperé porque no quería dejarlo allí, pero aún quedaban más de 40 kilómetros (25 millas) para llegar a casa”, manifestó Rosilene.

Luego de un largo recorrido, la pareja no dudó en limpiar al perrito para quitarle toda la suciedad. Además, le ofrecieron un poco de comida y agua. Foto: Pelanka_Dachsund/ Facebook

Fue entonces que Ladislau acomodó al perrito en su mochila, con el propósito de transportarlo hasta su hogar, puesto que deseaban ayudarlo para lograr su recuperación. “No fue fácil. Yo iba en bicicleta detrás de él y miraba la mochila para asegurarme de que el perro no se cayera. Cada kilómetro fue una eternidad”, expresó la ciclista.

Los ciclistas viven felices al lado de su nueva mascota, la cual consiguió recuperarse gracias a su cuidados. Foto: Pelanka_Dachsund/ Facebook

Cuando llegaron a su vivienda, el can recibió un baño, agua y comida. Ellos decidieron adoptarlo, debido a que querían hacerse cargo de sus cuidados, además, se animaron a bautizarlo con el nombre de Pelanka. “Él es nuestro compañero y siempre está con nosotros, no les teme a otros animales sin importar su tamaño, se siente seguro sabiendo que siempre estamos cerca”, indicó Jansen.

Por otro lado, las imágenes de este emotivo caso se divulgaron en una página de animales en Facebook. Ahí, obtuvieron miles de reacciones que los volvieron tendencia. Incluso algunos aprovecharon en felicitar a la pareja por su noble labor y darle un final feliz al perrito.