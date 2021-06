Un pequeño rebelde. Un perrito callejero se ha convertido en el protagonista principal de un video viral que se compartió en TikTok. Todo comenzó cuando una comerciante lo encontró en la entrada de su tienda. Sin embargo, lo que llamó su atención fue que este comió las croquetas más caras para saciar su hambre.

Al parecer, el indefenso animal había ingresado a escondidas a las instalaciones de un mercado, puesto que aprovechó un momento de distracción del personal de seguridad para conseguir su cometido. Fue entonces que empezó a buscar un poco de alimentos porque llevaba varios días sin probar bocado.

De pronto, el can se percató de unas bolsas enormes de croquetas y no dudó en acercarse para poder comer. Incluso evitó hacer ruido para que no lo atrapen. Lamentablemente, sus planes no salieron a la perfección.

La vendedora notó su diablura a los minutos. En vez de molestarse y botarlo, le permitió que se quedara en el lugar al verlo en un mal estado. Además, mantuvo su distancia para tratar de no interrumpirlo.

Las imágenes de esta singular escena se divulgaron en una cuenta dedicada a los animales en TikTok. Por otro lado, se volvieron tendencia en cuestión de horas al alcanzar más de 66.100 reproducciones.