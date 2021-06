Un acto de amor. El año pasado, los encargados del parque Charles River Esplanade en Boston, Massachusetts, en Estados Unidos, se encargaron de los cuidados de una familia de cisnes. Al poco tiempo, descubrieron que la hembra había puesto unos huevos. Ellos estaban emocionados con la noticia. Sin embargo, un hecho los marcó y también conmovió a los usuarios quienes se enteraron a través de una historia en Facebook.

En el mes de abril, los cisnes formaron un nido cerca de la laguna para poder criar a sus pequeños. Luego de varias semanas, dieron la bienvenida a los nuevos integrantes que fueron en total siete.

Facebook viral: cisne se encarga de cuidar a sus bebés después del fallecimiento de su ‘pareja’

Desde un primer momento, los recientes padres llamaron la atención de los trabajadores por la dedicación y cariño que le daban a sus crías. Incluso ambos animales se turnaban para poder vigilarlos. Lamentablemente, a los pocos días se dieron cuenta que la hembra enfermó y que su estado era delicado.

“Animal Care and Control, recibió una llamada alertando sobre la salud de la madre cisne, ya que había estado moviendo la cabeza y no podía levantarse por sí misma. Pero cuando llegaron, desafortunadamente, había fallecido”, comentó Emma Feeney, coordinadora de la asociación, al diario The Dodo.

Nunca se conocieron las causas del deceso de la ‘mamá cisne’, pese a las intervenciones de los veterinarios. No obstante, su ‘pareja’ se quedó solo con las crías. Por suerte, jamás dudó en mostrar su valentía al cuidarlos. “Parece que les está yendo bien. Puedes verlos en la laguna nadando juntos, con algunos de los bebés montados sobre su espalda”, comentó la mujer.

El cisne se ha ganado la admiración tanto de los visitantes como los empleados del lugar, quienes notan su tierna acción al proteger a sus bebés ante la ausencia de la hembra. Las imágenes de este caso se divulgaron en la página oficial de Charles River Esplanade en Facebook, donde alcanzaron miles de reacciones que lo volvieron tendencia.