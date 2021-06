Un hombre del Reino Unido se embarcó en un viaje de tres horas para acudir a su primera cita en dos años, solo para que termine siendo “plantado”. El protagonista compartió su historia en un video de TikTok que no tardó en convertirse en lo más visto en la mencionada red social.

Numerosos usuarios intentaron levantarle los ánimos a Craig Moffat que se mostró muy entusiasmado por su cita para cenar en Aberdeen, una ciudad puerto en el noreste de Escocia, y documentó todo su trayecto para terminar comiendo solo en un restaurante.

Craig compró un boleto de primera clase en tren para su travesía de casi 150 kilómetros desde su natal Edimburgo, pero acabó siendo en vano. ya que el material que grabó solo acabó sirviéndole como imágenes de fondo.

“No puedo esperar, estoy muy emocionado”, se le oye decir a la voz en off del video viral mientras grababa los paisajes desde la ventana del tren que lo llevaba a su destino.

falta verificar tipo de contenido de este iframe.

“Han pasado casi 35 minutos y ella todavía no aparece”, se lee en un mensaje del video. Finalmente comió solo al darse cuenta que la persona que esperaba no iba a venir y solo atinó a grabarse disfrutando de la comida.

“Supongo que me iré a casa. Tenía muchas ganas de ver qué me deparaba esta velada”, indicó en otro texto mostrado sobre una grabación. Usuarios de TikTok le dieron palabras de aliento y le dijeron que no desanime y siga intentado con otra persona.