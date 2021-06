Existen personas que son capaces de solidarizarse de inmediato con cada animal indefenso que encuentran en la calle. Esto ocurrió con un hombre oriundo de México, quien había ido a emitir su voto en medio de las elecciones y se encontró con un nuevo amigo que necesitaba una familia. El hecho trascendió en Facebook.

En Santiago de Querétaro, México, el ciudadano encontró un perro abandonado mientras esperaba su turno para votar. Tal como lo publicó en su cuenta de Twitter, este hombre, identificado en la red social como @whiskyntanar, manifestó haber llegado a casa con este perrito.

Lo encontró en la fila y no pudo evitar interactuar con el animal. “Hoy salí a votar y regresé con un nuevo amigo. Estaba perdido, casi lo atropellan y se acercó a mí, ya no se despegó y me acompañó toda la fila hasta que voté”, dijo el hombre.

Blue, como se llama ahora este can, encontró una nueva familia en el lugar menos pensado. Foto: @whiskyntanar / Twitter

Luego de pasar un rato con el animal, decidió llevarlo a su casa para darle los cuidados que necesitaba. Lo primero que hizo fue darle un baño, hasta que el can se sintió en confianza y se quedó dormido un rato después. Blue es el nombre que eligió para este perrito.

“Deambulaba, buscaba comida, todos lo chuleaban, pero nadie tomaba acción. Lo llamé, lo abracé y no se fue más”, agregó en la publicación este solidario hombre.

Usuarios de Facebook en varias partes del mundo se mostraron contentos de ver esta noble acción y el hecho se hizo tendencia rápidamente.