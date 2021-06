Un reciente video compartido en Facebook ha hecho reír a miles de usuarios alrededor del mundo. Se tarta de la curiosa conducta de un perro al llegar a su cita con el veterinario. El can se dio cuenta de que le tocaba su consulta y quiso regresar a casa.

Valeria Caballero llevó a su mascota hasta el consultorio del veterinario. Mientras estaban en el ascensor, el can no sabía muy bien a dónde estaban yendo. Sin embargo, cuando vio al especialista parado en la puerta, supo que no quería ingresar y se dio media vuelta.

El animal volvió hacia el ascensor que permanecía abierto e intentó jalar a su dueña para irse de allí. Mientras tanto, la joven grababa toda la escena. Tras compartir el video en Facebook, una gran cantidad de usuarios no tardaron en reaccionar.

falta verificar tipo de contenido de este iframe.

Las imágenes consiguieron cientos de graciosos comentarios. “Me pasa lo mismo con mi perrita, nunca quiere ir al veterinario”, “Pobre, pensó que iba de paseo y le tocaba visita al doc” y “El firulais temeroso del doctor, pero seguro solo es una revisión chiquita”, escribieron algunos usuarios.