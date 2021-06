Un acto de corazón. Como todos los días, Dan McPierson sacó a pasear a su perro de raza rottweiler al parque de su vecindario. De pronto, se asombró cuando este se acercó a una persona desconocida de la tercera edad que se encontraba sentado en una banca. Fue entonces que el animal comenzó a acariciarlo cuando notó su estado de ánimo. Esta escena se compartió en Facebook, donde conmovió a los usuarios.

El joven permitió que su ‘engreído’ bautizado con el nombre de Nato, estuviera al lado del anciano. Mientras, lo vigilaba a una cierta distancia para evitar interrumpirlo. Luego de unos minutos, sacó su celular a escondidas para aprovechar en grabarlos.

“Tan pronto como el hombre se sentó, Nato lo miró a los ojos. Nato respondió positivamente, pero pude ver que el tipo estaba triste. Después de que tomé el video, el hombre me dijo que tenía una perrita que se parecía a Nato a su manera. De repente, recordé que lo habíamos visto antes con ese perro. Me dijo que la había perdido recientemente, y que le dio una muy buena sensación poder acariciar a Nato”, comentó McPierson al medio The Dodo.

Al parecer, el perro sintió la tristeza del anciano luego que su ‘mejor amiga de cuatro patas’ falleció por una enfermedad. Por ello, fue a consolarlo con amorosos mimos. Entretanto, el muchacho estaba cautivado con el comportamiento de Nato por ayudar a los demás. “Es tan normal para él vincularse rápidamente con la gente que estoy acostumbrado, pero todavía me sorprende. Especialmente cuando la gente llora y me cuenta sus historias. Tenemos la suerte de que esto nos suceda a menudo”, manifestó.

Por otro lado, las imágenes de esta emotiva historia se divulgaron en la propia cuenta de Dan en Facebook y TikTok. De inmediato, se volvieron tendencia al alcanzar más de 421.100 reproducciones.