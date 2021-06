Un inesperado cambio de look. A través de Facebook se ha vuelto viral la transformación en la apariencia de un perrito que, al darse cuenta, mostró su descontento con su nuevo pelaje.

En el video compartido por Natalia Román se puede ver el antes y después del can. Esta joven decidió llevar a su perro a la peluquería para someterlo a un corte de cabello, pero el resultado no fue como esperaban, pues el animal no se sentía cómodo.

Según se aprecia en la grabación, los estilistas cortaron gran cantidad del pelaje del canino, por lo que este quedó con un radical cambio de apariencia. Cuando llegaron a casa, la muchacha pudo notar el fastidio de su perrito y decidió grabarlo.

“Hasta yo quedé molesta. Le dije que solo le rebaje las puntas y me lo trasquiló. Quedó molesto, Monchito”, escribió esta usuaria en la descripción del video que ya tiene más de 35.000 reproducciones.

Además, diversos usuarios se animaron a dejar entretenidos comentarios. “Su carita es igual a la que pone mi perrita cuando la regaño”, “A mí también me pasó. Ahora repito 20 veces que no quiero corte en exceso”, son algunos de los mensajes que aparecen en la publicación de Facebook.