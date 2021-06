Un acontecimiento insólito que te alegrará el día se ha viralizado rápidamente en las redes sociales. A pocas horas de conocer al nuevo presidente del Perú, muchas personas acudieron a sus centros de votación desde tempranas horas en estas elecciones 2021. Entre ellas, algunos ciudadanos que fueron designados como titulares de mesa evadieron la responsabilidad de sus cargos; pero otros optaron por asumirlas pese a que se encontraban en inusuales circunstancias.

Como se muestra en el video, una electora en el local de votación del Parque de la Muralla asistió a sufragar desde las 8 a. m. con su perro de nombre ‘Nacho’. Sin embargo, cuando llegó, solo encontró a la presidenta de mesa instalada y por ello decidió aceptar el cargo de miembro con la compañía de su mascota.

“Yo asumí el cargo, me tuve que poner la camiseta, no me quedó de otra”, comentó la ciudadana, quien desempeñó la labor cívica desde tempranas horas del día.

De inmediato, las imágenes se volvieron tendencia en las múltiples plataformas digitales. Por otro lado, se debe mencionar que se desconoce la identidad de la mujer que desarrolló una pintoresca escena junto al canino.