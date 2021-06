Realizar enlaces en vivo para la televisión no es un trabajo fácil. En ocasiones los reporteros son sorprendidos por una serie de eventos, como le sucedió a una joven periodista de la cadena de noticias CNN con una foca y cuyo video asombró a miles de seguidores de YouTube.

Se trata de la comunicadora Ana María Cañizares, quien transmitía desde la Isla San Cristóbal en Ecuador sobre las actividades que se realizarían por el Día del Medio Ambiente y el trabajo a favor de la conservación de las especies marinas.

La mujer narraba sobre los esfuerzos que hacían las autoridades en la Isla Galápagos para volver a la normalidad ante la pandemia de la COVID-19, cuando de pronto un lobo marino subió hasta donde se encontraba haciéndola titubear durante la presentación.

“Nosotros nos encontramos donde hay muchos, muchos, muchos lobos de mar que como vemos nos está haciendo compañía en estos momentos. No está ladrando. Quiere tomar sol… Ha venido a saludar, no está muy cordial, pero no nos acercamos tampoco”, decía la mujer, quien lucía muy nerviosa con su reporte.

Sin embargo, al parecer, lo único que el animal marino quería era ‘salir en el enlace en vivo’ y tomar un poco de sol. El manatí se acostó unos metros más adelante y se quedó profundamente dormido sin causar ningún daño.