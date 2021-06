Unas fotografías de un maestro descalzo no tardaron en volverse viral en Facebook. Esto debido a que el docente decidió prestarle sus zapatos a su alumno para que pueda graduarse del nivel secundario.

El hecho sucedió en una escuela de Estados Unidos. Según contó el profesor John Butler, el estudiante había llegado a la ceremonia con zapatillas. Los encargados del evento le dijeron que no podía subir al escenario para recoger su diploma de graduación con tal calzado porque violaba el código de vestimenta.

El estudiante asistió con el birrete obligatorio, pero un representante de la escuela que estaba en la puerta principal le dijo que con zapatillas no podía entrar. Foto: captura de Facebook/John Butler

John acudió con la delegada para preguntar si era verdad que no podía graduarse con tenis. Tras obtener un no como respuesta, el profesor no lo pensó dos veces y le dio sus zapatos a su alumno a pesar de que era dos tallas más grandes.

Así, el maestro acudió a la ceremonia solo con medias, pero esto no le quitó la sonrisa de los labios al ver a uno de sus alumnos satisfecho de haber culminado la escuela secundaria.

Posterior a la graduación, el muchacho comentó al medio Washington Post que se sintió humillado por la decisión de las autoridades estudiantiles de no dejarlo asistir al evento por no contar con los zapatos adecuados.

“Entré en shock. Me sentí humillado, solo quería recoger mi diploma”, contó el joven estudiante.

Finalmente, internautas aplaudieron la acción del maestro y lamentaron que las escuelas sean tan estrictas con algo que no es tan relevante para poder graduarse.