Un tierno perrito se ha convertido en el protagonista de un video viral subido a Facebook que ha generado emotivos comentarios. ¿Qué pasó? El can fue timado por su dueña, quien lo dejó solo en su paseo para saber cuál sería su reacción.

En el clip compartido por la dueña de este fiel canino, se puede ver cómo ella camina detrás de su mascota durante un paseo y decide esconderse detrás de una valla de madera. Inmediatamente, el perrito se puso alerta y volteó en busca de su cuidadora.

Al no verla, corrió para ver en dónde se había quedado y no tardó en dar con su paradero. La joven estaba grabando todo el comportamiento del can y, cuando fue descubierta, no pudo evitar reír.

falta verificar tipo de contenido de este iframe.

Esta escena ya tiene más de cinco millones de reproducciones y más de 600.000 likes en Facebook. Además, usuarios de varias partes del mundo dejaron tiernos comentarios sobre la conducta del animal.

“No puede vivir sin ti”, “Los perritos son los mejores amigos que podemos tener. Siempre estarán a nuestro lado”, escribieron algunos cibernautas en esta publicación viral.