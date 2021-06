Un final feliz. Hace dos años, Linda Harmon reportó la desaparición de su perrito bautizado con el nombre de Twixx. Desde ese momento, lo buscó intensamente por diversos lugares hasta dar con su paradero. Sin embargo, no obtuvo buenos resultados. Tras un largo tiempo de estar separados, su esfuerzo fue recompensado al volver a verlo. Esta conmovedora historia se compartió en YouTube, donde tocó el corazón de los usuarios.

La mujer sabía que su ‘engreído’ era todo un travieso, por ello, le pidió ayuda a su esposo para evitar que salga de su casa. Fue entonces que instalaron unos postres de metal alrededor de la cerca. Pese a su plan, este no funcionó y el animal logró escapar a escondidas tras cavar un profundo agujero en el patio. Lamentablemente, en esta oportunidad no pudo regresar como lo solía hacer.

Harmon descubrió que su querida mascota huyó de su hogar y nunca perdió las esperanzas de tenerlo otra vez a su lado. Por esta razón, realizó publicaciones en sus redes sociales. Además, pegó afiches por los alrededores de su vecindario. Durante meses, no tuvo noticias sobre su can.

Un día, recibió la llamada del refugio Mobile County Animal Shelter. Ellos le preguntaron si había tenido alguna mascota que llevaba un chip. Esta información la dejó destrozada y no pudo contener las lágrimas. De inmediato, acudió al establecimiento para reencontrarse con Twixx. No obstante, tenía el temor de que no la recordara al transcurrir 24 meses.

Cuando llegó al albergue, se escondió detrás de un muro. Mientras, una de las voluntarias agarró al perro para que pudiera olfatear a los lejos. “Finalmente, cuando grité ‘Twixx’, corrió hacia la puerta y se puso en guardia. Y escuché a la dama decir: ‘Déjalo salir porque está tratando de encontrarla’. No podía dejar de moverse, oh Dios mío, y simplemente saltó sobre mí. Luego puso su cabeza en mis brazos y me miró directamente a los ojos como si dijera: Tengo que ver que realmente eres tú”, comentó la mujer al medio The Dodo.

Ambos prometieron jamás separarse, asimismo, recuperar el tiempo perdido porque la familia estaba completa de nuevo. Las imágenes de este emotivo caso se divulgaron en una página dedicada a los animales en YouTube. Con más de 154.000 reproducciones, se volvieron tendencia en cuestión de horas.