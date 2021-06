Un adolescente estadounidense en estado de ebriedad despertó esposado y confundido tras irrumpir accidentalmente en una propiedad rentada por tres agentes de la Policía de Montana que recibían entrenamiento en la ciudad de Milwaukee. El momento fue registrado por uno de los agentes y compartido en TikTok.

Según contó Charles Pesola, uno de los oficiales, escuchó unos ruidos extraños alrededor de las 2:30 de la madrugada, pero como creyó que se trataba de uno de sus compañeros que había ido al baño no les prestó atención y continuó durmiendo.

Sin embargo, para sorpresa de los policías, al despertar notaron que una puerta estaba abierta y, al revisar la propiedad, descubrieron al intruso de 19 años durmiendo sobre una de las camas, motivo por el cual fue retenido y entregado a las autoridades locales.

“Este chico torpe encontró el único Airbnb en todo el centro de Milwaukee lleno de policías. Despertó con esposas. Llamamos al Departamento de Policía y se lo llevaron”, explicó Pesola en la descripción del clip.

En un video posterior, los agentes explicaron que no dejaron ir al chico, quien al momento de su detención aseguró no saber dónde estaba ni cómo había llegado ahí, ya que primero debían conocer su identidad y asegurarse de que no era buscado por algún delito.

“No presentamos cargos y no fue a prisión, la Policía únicamente lo llevó a donde necesitaba estar”, detalló el agente. Miles de usuarios de TikTok quedaron sorprendidos por la inusual situación que protagonizó el joven.

