En TikTok se viralizó un video protagonizado por Cris Pierri y su perro salchicha. El joven sorprendió a miles de cibernautas con una inusual actitud suscitada en Argentina.

En el clip, compartido a través de Crispierri, cuenta de usuario del dueño que registra un aproximado de 1 400 000 seguidores, se pudo apreciar cómo uno de sus familiares utilizó su celular para grabar la inesperada ‘discusión’ a la hora de comer.

El hombre sorprendió por su peculiar forma de defender a su mascota. La grabación captó cómo el can comía tranquilamente en la mesa junto a sus dueños mientras Cris lo cargaba en sus piernas; sin embargo, la madre del joven no dudó en reclamarle para que baje al perro porque no era correcto que el animal comiera en el mueble junto a ellos.

Lo más llamativo del video fue cómo Cris no dudó en ‘enfrentar’ a su madre para proteger a su mascota, como ocurrió en el caso viral de un adolescente que se enfrentó a enorme oso para defender a sus perritos.

“El perro come en la mesa y punto”, “Estoy de acuerdo, el perrito también es parte de la familia”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios. En su cuenta de TikTok, las imágenes obtuvieron más de 481.000 ‘me gusta’ y cerca de tres millones de visualizaciones.

Aquí te compartimos el video viral que ha conmovido a los cibernautas en las redes sociales.

