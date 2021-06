Los animales sorprenden a los humanos por sus solidarios o tiernos comportamientos, pues, al parecer, no existe diferencias entre especies. Un ejemplo de ello fue la curiosa amistad que entabló un perro con un delfín que encontró nadando cerca de la orilla en una playa de Crimea. Las imágenes conmovieron en YouTube.

Como mostró un video compartido por el canal Viralhog, un grupo de delfines se acercó a jugar con el canino. Según contó la dueña de la mascota, Anastacia Vinnikova, sacó a pasear al perro bautizado como Patrick de dos años y se encontró con los hermosos animales.

Una de las marsopas empezó a interactuar con Patrick, y en un momento dado nadó tan cerca de él que su cuerpo emergió casi por completo del agua. Mientras que uno de los delfines nadaba de un lado hacia otro, el can lo correteaba sin parar, e incluso se metió un poco al mar, sin llegar a introducirse por completo. Además, se puede escuchar cómo su dueña le gritaba “Patrick”, a su mascota, cuidándolo en todo momento.

Los usuarios de YouTube se mostraron sorprendidos ante tan particular encuentro, ya que no es tan común ver a un perro conviviendo con un delfín.

“Me encanta cuando la naturaleza misma demuestra que la mentalidad de ‘perro come perro’ está equivocada”, comentó una seguidora en redes. “Parece que todos se estaban divirtiendo en la playa”, “Este video me puso de muy buen humor”, “Eso es tan increíble. Me encantan todos los animales”, fueron algunos mensajes que acompañaron a la publicación.