Un gran número de animales en todo el mundo sufre de maltratos. Algunos son golpeados por sus propios dueños o amarrados sin alimento como le sucedió a Stevie, un perro de raza única que estuvo encadenado junto a su compañero por ocho largos años en un patio trasero de una vivienda en Carolina del Sur (Estados Unidos). Su historia conmovió a miles y se volvió viral en Facebook.

La mascota fue hallada en deplorables condiciones con su amigo Wonder. Producto del maltrato y la falta de atenciones, Stevie perdió la vista. Personal de la Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales (SPCA) llegó hasta la vivienda tras una denuncia y encontró a los pequeños llenos de pulgas, heridas en el cuerpo y hasta con algunas larvas por las lesiones sin curar.

Luego de realizarle unos estudios, notificaron que uno de los sabuesos tenía una mazorca atascada en los intestinos. Tras una difícil cirugía, Stevie logró recuperar su salud física, pero no la emocional.

“Durmió la mayor parte del camino a casa, pero comenzaba a gruñir y ladrar de vez en cuando en su jaula. Sabíamos que solo se estaba protegiendo a sí mismo. Cuando llegamos a casa, llevamos la caja adentro y él no quiso salir. Fuimos muy cuidadosos, sabiendo que él no podía ver y que nosotros aún no lo conocíamos”, le dijo a The Dodo Erin Boyd, la mujer que ofreció su casa de acogida a Stevie.

Cuando el can comenzó a sanar tanto física como emocionalmente, comenzó a salir de su caparazón, y no pasó mucho tiempo antes de que se transformara en la masa de perro más grande. A su familia de acogida le encantaba verlo experimentar tantas cosas nuevas, incluida la de conseguir su propia cama por primera vez.

La familia adoptiva de Stevie sabía que probablemente nunca antes había tenido una cama blanda para perros en la que pudiera dormir, así que se aseguraron de darle una. Tan pronto como sintió lo suave que era con sus patas, se emocionó mucho e inmediatamente comenzó a saltar de alegría.

A pesar de ser ciego, el temeroso canino ha logrado adaptarse a su nuevo hogar, y todos están muy impresionados con lo lejos que ha llegado. Stevie está actualmente en adopción y busca una familia que reconozca y aprecie lo especial que es en realidad.