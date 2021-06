Miles de usuarios en Facebook no han parado de reír con la inocente travesura de un perrito. Esta mascota fue grabada mientras tomaba un descanso sobre la aspiradora robot, hasta que un movimiento lo hizo activarla por error.

Las travesuras de las mascotas siguen dando qué hablar en las redes sociales. En esta ocasión, un distraído perrito se ha vuelto el protagonista de un video que ya ha acumulado más de 200.000 likes.

“Mi chispa ya tiene coche propio”, escribió Noemí, la dueña de este perrito, en su perfil de Facebook. Tal como se aprecia en este video, el cachorro se había subido al aparato para jugar con un peluche, cuando puso su pata sobre el botón de encendido sin darse cuenta.

Inmediatamente, la aspiradora comenzó a funcionar mientras el can permanecía sobre esta, dando vueltas por la sala. El can lucía ‘confundido’ por lo que ocurría y su dueña no dejó pasar la oportunidad para grabar esta divertida escena.

Usuarios de Facebook y otras plataformas no fueron ajenos a esta publicación y dejaron todo tipo de comentarios. “Esta es la representación gráfica de cuando sientes que hiciste algo mal y no sabes cómo reaccionar”, escribió una usuaria.