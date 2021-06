Para la mayoría de las personas, la presencia de una roedor genera una reacción de pánico instantánea. Sin embargo, una joven salvó la vida de un pequeño que se había instalado en la casa de sus padres y hasta se animó a realizar un picnic en medio del bosque para celebrar su libertad. Su curiosa historia fue publicada en YouTube.

Brighid Rose es una muchacha que fue a visitar a sus padres. Al llegar a la casa vio al invitado buscando un poco de comida en los gabinetes. En lugar de asustarse con su presencia, sintió pena debido que sus parientes esperaban que su gato acabara con él.

Por ello, que la joven decidió darle una nueva oportunidad y liberarlo en el bosque.

“Lo recogí y lo llevé al campo detrás de la casa de mis padres. Después de pensarlo, me sentí mal dejándolo allí, especialmente porque debe haber estado acostumbrado a comer toda esa comida humana en los gabinetes“, dijo Brighid a The Dodo.

No obstante, la joven planeó un picnic de despedida. Ella estiró una servilleta en el césped y dispuso algo de comida. “Fue realmente dulce. Me dejó sentarme a su lado durante más de una hora. Me pareció muy feliz”, afirmó.

Después de un tiempo, encontró un lugar acogedor cercano para refugiarse. Antes de regresar a su interior, Brighid le dejó algunos bocadillos más para ayudarlo a ponerse de pie nuevamente al aire libre.

Para la amante de los animales, tratarlo con dignidad y darle un pequeño picnic de despedida fue algo natural. “Siempre he amado a los animales. Realmente no pensé demasiado en eso. No es su culpa que sea un ratoncito en un mundo grande. Fue tan lindo. Definitivamente me alegró el día”, escribió en su red social.