La forma de comportarse de un perro dice mucho sobre su estado de ánimo. A veces, la llegada de un bebé o de un nuevo miembro a la familia hace que reaccionen de una curiosa forma, tal como sucedió con un can que ha enternecido los corazones de miles en TikTok.

El protagonista de esta nueva historia viral fue un sabueso de raza golden retriever. Como se logró captar en las imágenes, la pareja de dueños decidió salir a dar un paseo en medio de una fría noche. Vestidos con chaquetas, bufandas y guantes comenzaron a caminar en medio de la nieve acompañados de su fiel mascota.

Sin embargo, mientras iban avanzando tomados de la mano, el animal comenzó a comportarse de una forma extraña. Al parecer, quería llamar la atención de los enamorados y empezó a saltar entre ellos para se separen y convertirse en el único entretenimiento.

Según expertos en comportamiento animal, los perros tienen sentimientos y emociones al igual que los humanos. Uno de esos sentimientos son los celos, que pueden ser hacia otras mascotas o incluso hacia humanos, como sucedió con la pareja de novios.

La grabación del clip originó una serie de comentarios entre los que destacaron que no se debe descuidar a estos pequeños debido que su propietario se convierte en el centro de su universo.

“El perro: no me ignoren. Yo también estoy aquí”, señaló un usuario. “Chico, no debes olvidarte de tu mascota”, “Él también es parte de la manada”, “Los perros tienen un alma tan pura y quieren sentirse amados”, fueron algunos mensajes que dejaron los usuarios en TikTok.