Ofrecen banquete a Indira Huilca por su opinión contra Keiko Fujimori

Luego del debate presidencial del último domingo 30 de mayo, la excongresista Indira Huilca dio a conocer su postura frente al plan de gobierno que propone la candidata del partido naranja, Keiko Fujimori. En ello cuestionó a la postulante “por hacerse la novata en política” cuando anteriormente fue miembro del Congreso.

En el programa de América TV, Huilca argumentó por qué no está de acuerdo con las ideas de la heredera del fujimorismo en su tercer intento de llegar a Palacio de Gobierno.

“Realmente hay que tenerle miedo a un gobierno suyo en el tema de salud. No ha hecho un mea culpa de cómo alguien de su equipo técnico, el doctor saliva, ha boicoteado el plan de vacunación. Eso es increíble”, indicó.

Asimismo, manifestó que la “indignación” de la lideresa de Fuerza Popular sobre las gestiones de anteriores gobiernos es falsa, y aseguró que ella tuvo la oportunidad de hacer nuevas reformas en el país por haber tenido una mayoría en el Parlamento y cuando fue congresista, pero no cumplió.

“Que se venga a hacer la novata en política porque ha dicho que los últimos 30 años, el Gobierno no ha hecho nada por el sistema de salud. Perdónenme, pero esa señora no solo ha sido una jefa de una bancada mayoritaria en el congreso anterior, si no ella misma ha sido congresista, teniendo una bancada de 73 parlamentarios”, agregó.

Los controvertidos comentarios se hicieron virales en las redes sociales y, de manera sorprendente, el restaurante Don Rancherito anunció en su cuenta oficial de Twitter que obsequiaría un gran banquete en su local a la exparlamentaria por su posición ante la aspirante al Ejecutivo.

“Díganle a la Srta. Indira Huilca que tiene un megabanquete de mi parte”, escribió la empresa. Inmediatamente los usuarios hicieron retuit a la publicación para que sea vista por la política.