Una conmovedora historia de reencuentro se ha vuelto viral en Facebook. Se trata de un perro de raza pastor alemán que, al verse alejado de su familia, decidió ir en busca de ellos, pero acabó perdido en un descampado.

Donna Adams, la dueña de este can y todos sus parientes tuvieron que salir de Whale Cove hacia otra ciudad de Canadá. Un familiar cercano había fallecido y el viaje fue tan rápido que no hubo con quién dejar a Pepper, su mascota.

Cuando volvieron no lograban encontrar a su ‘amigo’. El can se había escapado para ir con sus seres queridos. Ningún vecino lo había visto, por lo que la búsqueda no era exitosa.

Pepper volvió a casa sano y salvo tras haber ido en busca de sus seres queridos. Foto: Donna Adams / Facebook

Pepper había recorrido 70 kilómetros y, gracias a que difundieron su caso en redes sociales, un hombre se acercó a ellos para decirle que había visto al animal. “Creo que sintió la pena que nosotros teníamos. Sabía que algo pasaba y no quería dejarnos. Rompí a llorar en cuanto lo vi. Nunca había experimentado algo como eso. Simplemente estallé en lágrimas de alegría”, comentó Donna para CBC.

Pese a que no tardaron mucho tiempo, la angustia fue compartida por los internautas en Facebook, quienes mostraron su emoción al saber que Pepper volvió con su amada familia, a la cual pertenece desde hace 10 años.