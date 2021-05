Miles de usuarios en YouTube han quedado conmovidos al ver un video viral publicado en la plataforma. Las imágenes revelan la tierna conducta de una jirafa bebé al darse cuenta de su sombra en el piso.

La escena fue capturada dentro del refugio Monarto Safari Park, situado en Australia. Los cuidadores de este exótico animal se percataron de su comportamiento y decidieron grabarlo.

El bebé fue rescatado luego de que sus padres no pudieran hacerse cargo de este. “A principios de mayo, nació una cría de jirafa de mamá Korongo. Desafortunadamente, las cosas no funcionaron entre mamá y papá, y los cuidadores no vieron ninguna alimentación entre la pareja y decidieron intervenir para ayudar”, contaron los encargados del albergue en sus redes sociales.

A pesar de no tener a sus padres cerca, esta pequeña jirafa se ha ido desarrollando de la mejor manera. Incluso ha aprendido a divertirse con ella misma. Tal como se aprecia en el video viral, el animal descansaba bajo el sol, cuando se percató de la sombra negra debajo de él.

La miraba fijamente, como si la estuviera analizando, hasta que después comenzó a moverse para ver si su ‘amiga’ le seguía el juego. Esta tierna escena cautivó a los cibernautas de YouTube y el clip ya ha conseguido más de 14.000 reproducciones.