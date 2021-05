A través de TikTok, un tierno video viral ha tocado el corazón de miles de internautas. Se trata de la historia de Gaspar, un pequeño perrito que, luego de ser abandonado en la calle, halló un nuevo hogar al lado de una familia amorosa.

En las imágenes grabadas por la dueña de este cachorro, se observa cómo el can es el ‘engreído’ de la casa. “A los que me abandonaron a mi suerte en una carretera, ahora soy el bebé de la casa y me dan mucho amor”, se lee en el texto que describe este video viral.

La cuidadora de este animal, oriunda de Chile, grabó varias escenas de su mascota, desde que era apenas un bebé hasta hace algunas semanas, y las unió en un video que invita a la reflexión sobre el abandono animal.

Esta usuaria se ha ganado cientos de halagos en las redes sociales por su noble acción al indefenso animal. “Que la vida te llene de buenos momentos por tan tierna acción”, “Gracias por salvarle la vida y darle un verdadero hogar”, escribieron algunos cibernautas.

El clip ha conseguido más de 300.0000 reproducciones en tan solo un día de su publicación, convirtiéndose en uno de los videos más populares de la plataforma.