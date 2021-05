Los gatos se han caracterizado por la singularidad de su carácter, razón por la cual pueden resultar muy atractivos para las personas que deciden tener uno o varios como mascotas. Si bien a diario nos sorprenden con conductas raras y hasta graciosas, este minino no tardó en convertirse en viral en TikTok por su divertida forma de dormir.

Este video publicado por el canal ViralHog, que ha logrado más de 152.000 visualizaciones, mostró al tierno felino profundamente dormido al lado de su dueño. La novia del muchacho decidió grabar la curiosa escena en la que su engreído peludo comenzó a emitir extraños maullidos cuando dormía.

falta verificar tipo de contenido de este iframe.

El hecho sucedió en enero último en una vivienda de Australia. Ernie, como fue bautizado el animal, es un gato birmano rescatado en Melbourne. Según contaron sus propietarios, le encanta maullar para pedir cosas y se enoja cuando sus amos estornudan.

No obstante, tiene la particularidad de ‘hablar’ mientras duerme, con lo cual dejó sorprendidos a miles de amantes de animales y a sus propios dueños. Usuarios en redes sociales no dejaron de comentar el divertido clip del felino debido que no es muy usual que los animales se comporten de tal manera.

“Cuando un gato puede hacer eso, simplemente demuestra lo cómodo y seguro que se sienten de que incluso podrían soñar mientras duermen”, “Debe estar viendo pájaros volando en su sueño”, “Es lindo. Él está tan cómodo con su papá. Bebé dulce”, fueron algunas reacciones al gracioso momento publicado en TikTok.