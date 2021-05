Conducir un programa de televisión en vivo no es un trabajo fácil. Un mínimo error puede hacer que la noticia que se presentaba pase a segundo plano y el ‘lapsus’ se convierta en tendencia, como le sucedió a una joven periodista de un medio argentino. El video no tardó en convertirse en viral en Facebook.

La conductora del Canal 26 informaba sobre el fallecimiento de William ‘Bill’ Shakespeare, uno de los primeros ciudadanos en el Reino Unido en recibir la vacuna contra el coronavirus en diciembre último.

Sin embargo, al parecer, la muerte del hombre de 81 años conmocionó tanto a la mujer de prensa que lo confundió con el dramaturgo inglés fallecido en 1616.

“Vamos con una información que nos deja a todos con la boca abierta ante la magnitud de este hombre. Estamos hablando de William Shakespeare y de su fallecimiento. Vamos a contar el motivo y comentar el por qué”, relataba la reportera al frente del noticiero.

“Como sabemos es uno de los escritores más importantes, para mí el más referente de la lengua inglesa. Ahí lo vemos”, continuaba la joven, mientras la producción mostraba imágenes de Bill cuando era inmunizado contra la COVID-19.

Segundos después, notó que había cometido un error e intentó disimular su desacierto al corregir lo antes mencionado. No obstante, su equivocación no pasó desapercibida y los usuarios en redes sociales no tardaron en convertirla en viral.