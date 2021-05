Un final feliz. Judy Obregón, fundadora de la organización de rescate animal The Abandoned Ones (TAO), recibió varias llamadas de emergencia sobre el paradero de una perrita que no tenía hogar y que deambulaba por la calle. De inmediato, fue a buscarla y trató de ganarse su confianza para poder ayudarla. Sin embargo, no imaginó que esta le iba a ‘presentar’ a su ‘amigo’ que también necesitaba ser rescatado. Esta historia se compartió en Facebook, donde conmovió a los usuarios.

Durante varias semanas, la perrita se refugió en el Echo Lake Park en Fort Worth, Texas, en Estados Unidos. Ahí conoció a un can de raza pitbull que había sido abandonado. Ambos se cuidaban mutuamente y no permitían que ninguna persona se les acercara.

La mujer recibió varios reportes sobre el paradero de una perrita sin hogar que se refugió en un bosque. Foto: The Abandoned Ones/ Facebook

Por esta razón, la mujer hizo todo lo posible para aproximarse a la perrita que siempre se mostró temerosa con su presencia. “Sabía que era extremadamente urgente capturarla. Ganar su confianza, comencé con estudiar cada uno de sus movimientos”, comentó en sus redes sociales. Luego de varios días, consiguió su objetivo.

La perrita vivía con un pitbull en el interior de un bosque y ambos se cuidaban mutuamente. Foto: The Abandoned Ones/ Facebook

“Le decía lo mismo todos los días para que conociera mi voz y confiara en que algún día su vida cambiaría. Es muy gratificante cuando podemos cambiar el miedo que tienen por una sonrisa”, manifestó Judy. Fue entonces que la perrita, bautizada con el nombre de Iris, se colocó a su lado.

Los perritos pasaron varios meses en el centro de rescate hasta lograr su recuperación, por ello, tuvieron el apoyo de la mujer. Foto: The Abandoned Ones/ Facebook

De pronto, la mujer notó que Iris se dirigió al bosque de forma repentina. Después de unos minutos, regresó con una sorpresa. Se trataba de otro can que presentaba cicatrices en el cuerpo. En ese momento, los subió a su vehículo para trasladarlos a una veterinaria con el propósito de que les hicieran un chequeo general. Posteriormente, los animales fueron hospedados en un centro de rescate.

Los animales tuvieron que ser separados luego que fueran adoptados por diferentes familias, pero viven felices en sus hogares. Foto: The Abandoned Ones/ Facebook

Pasaron unos meses para que ambos animales estuvieran recuperados en su totalidad. Por fortuna, tuvieron una segunda oportunidad en sus vidas al ser adoptados por diferentes familias. Ahora viven felices en sus nuevos hogares gracias al apoyo de Obregón.

Por otro lado, las imágenes de este tierno caso se divulgaron en la página The Abandoned Ones en Facebook. Con miles de reacciones por parte de los usuarios, se volvieron tendencia rápidamente.