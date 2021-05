Mujer se gana la confianza de perrita sin hogar y esta le presenta un amigo

Una mujer acudió a un bosque para buscar a una perrita que deambulaba por la zona; sin embargo, no imaginó que vivía junto con otro animal. Foto: The Abandoned Ones/ Facebook

Una mujer publicó unas fotos en Facebook, las cuales mostraban la anécdota que vivió en un bosque luego que rescató a una perrita abandonada.