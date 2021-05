Cecilia Monge, una joven diseñadora de Estados Unidos, acusó a la empresa de calzado Converse de haberle copiado los modelos que envió para realizar prácticas en la empresa. “Nunca obtuve la pasantía, no escuché nada de ellos y luego vi esto en internet”, menciona.

En el video de Tiktok la diseñadora explica que dos años atrás envió sus diseños a Converse para entrar como becaria: “Me emocioné mucho, realmente quería las prácticas, así que fui más allá e hice una presentación de diapositivas dentro de mi portafolio”.

En el clip hace la comparación de los modelos de las zapatillas altas de la colección Chuck Taylor National Parks, que actualmente se venden en la tienda, con los diseños que ella afirma haber creado inspirados en el Parque Nacional de Yellowstone y el Gran Cañón.

Monge afirma que ambos diseños presentan la misma paleta de colores y lucen bastante similares. “No creo que sea una coincidencia y es un poco desafortunado cuando las empresas grandes ‘toman algo prestado’ de los diseñadores más pequeños”.

En un correo electrónico enviado, Converse confirmó la aplicación de la diseñadora para realizar las pasantías, pero negó sus acusaciones. “La aplicación no incluye una solicitud, ni Converse solicitó que se presentaran portafolios/muestras de diseño. Como una cuestión de política legal estándar, no compartimos carteras no requeridas de solicitantes de empleo con toda la empresa”, declaró la compañía.