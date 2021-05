Farris Murad es un joven de 17 años que se ha convertido en la sensación de Twitter y TikTok luego de publicar sus videos ingresando a sus clases virtuales con canciones de los luchadores de la WWE.

El estudiante de secundaria de West Virginia, en EE. UU., creó un clip en el que recopila sus mejores ingresos a clases. Él se une a la videollamada con una fotografía de un luchador y su tema de entrada. Así, en la filmación que se volvió viral, se puede ver que el joven entró con las canciones de John Cena, Big Show y hasta The Undertaker.

Sin embargo, para Murad fue algo que hizo por diversión. “Honestamente, no tenía ninguna intención de que fuera un gran éxito”, le dijo a In The Know. “Empecé a hacer una pequeña cosa divertida y a todos les gustó. Lo pensé un día antes de la clase y se me quedó”, agregó.

Murad solo quería darle un poco de alegría a un puñado de estudiantes que no tenían más opción que asistir a clases en línea, como muchos otros, debido a la pandemia. “Siento que les encantó”, dijo cuando se le preguntó sobre la reacción de sus compañeros y maestros. “Fue algo divertido comenzar la clase”, agregó.

Murad, quien solo ha hecho cinco ‘entradas a la WWE’ hasta ahora, reveló que aún tiene que hacer un video de su luchador favorito, Rey Mysterio, y espera poder compartirlo en TikTok.

Texto que debe llenar