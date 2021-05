Hemos escuchado hablar mucho acerca de la protección que los perros le ofrecen a los bebés, pero un video publicado en TikTok ha demostrado que los gatos también pueden ser mascotas muy cercanas a los niños.

Una grabación publicada en la cuenta @diferentscenary1 mostró el accionar de un astuto minino que ‘ayudó’ al pequeño hijo de su dueña, quien había dejado ir su globo de helio y, este quedó atrapado en el techo de la cocina.

Como un solidario animal, el minino saltó hasta el muro del repostero y haciendo uso de una de sus patitas bajó el juguete inflable. Segundos después, el pequeño corrió hasta donde estaba la mascota, que le entregó el glob sin ningún problema al verlo que lo esperaba muy entusiasmado.

Usuarios en redes sociales no podían creer que el gatito ayudó al bebé. Al parecer, la madre del pequeño estaba escondida y grabó silenciosamente el tierno momento dejando a miles sorprendidos.

“Dios mío. Si no lo veo, no lo creo. Los animales son increíbles, por eso los amo”, escribió una usuaria en la publicación. “Súper gato al rescate”, “Lindo el michifus y muy inteligente”, “La escena demuestra que son buenos amigos”, “Cuanta ternura muestra el video”, “Guau, me quedé fría y sin comentarios”, fueron otros mensajes que escribieron los seguidores de TikTok.