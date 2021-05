Bañar a un perro no es nada fácil, ya que desde el momento en que lo llevamos a la regadera se pone algo difícil. En ocasiones, algunos corren, otros se vuelven locos y siempre hay alguno que llora o ‘canta’ durante el baño. Esto fue lo que sucedió con un cachorro cuando los trabajadores de una veterinaria le dieron una profunda limpieza por primera vez. Las imágenes sacaron miles de carcajadas a los seguidores en TikTok.

La mascota que no tardó en llamar la atención de los usuarios fue un perrito mestizo. Aunque no se sabe si daba los simpáticos aullidos de alegría o porque no le gustaba el baño, lo que sí se conoce es que la escena ha divertido a miles en las redes sociales.

Como se logra ver en el video que ya ha logrado más de 166.000 visualizaciones, el pequeño sabueso aparece siendo bañado por una mujer en una tina acondicionada para animales.

Cuando la joven le colocó el chorro de agua sobre su espalda, el canino comenzó a hacer un extraño ruido. Hasta la joven que lo bañaba no pudo contener la risa al oír al engreído ‘quejándose’.

Al parecer, el perro nunca había sido aseado, por lo que su reacción al sentir caer el agua sobre su lomo originó que se comporte de tal manera.

“No creo que el agua cause tanto dolor”, “Es un bello dramático ese perrito”, “Parece que estuviera cantando”, “Esa es la escena de cantando bajo la lluvia”, fueron algunas reacciones que las imágenes causaron en los cibernautas de TikTok.