A través de TikTok, se ha vuelto viral la curiosa travesura de un perro. El can salió de casa y cuando volvió, llevaba en el hocico un enorme paquete de carne que le quitó a un vendedor de la zona.

El dueño de este can, oriundo de Sao Paulo, Brasil, contó que su perro Moisés salió por la mañana a dar un paseo, pero pasó cerca de una carnicería, de la cual se llevó 2 kilos de carne. El dueño del local no notó su presencia, por lo que el can regreso sin problemas a su casa.

“Fui a la tienda y pagué por el producto. Moisés ha ganado un amigo, que en su intento de no permitir que se lleve algo más, ahora le da un trozo de hueso cada vez que lo ve entrar a su carnicería”, contó el cuidador del perrito.

Tal como se aprecia en las imágenes, el animal llega como si nada a su vivienda, mientras su amo solo atina a reír al ver su graciosa travesura. Miles de usuarios en TikTok no han parado de reír con esta conducta y dejaron graciosos comentarios en la publicación.

“Solo fue un pedacito de carne, seguro tenía hambre”, “Qué tierno, el perrito todavía no se ha dado cuenta que acaba de cometer un robo”, dijeron algunos cibernautas en la publicación que ya tiene más de 25.000 reproducciones.