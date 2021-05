Historias como la que aconteció en Massachusetts (Estados Unidos) no suceden todos los días. La familia involucrada en el caso dio una gran lección de valores a miles de personas en el mundo. El video se compartió en Facebook.

Un joven devolvió un billete de lotería a una mujer que lo había tirado al tacho de la basura pensando que no había obtenido un premio. El boleto permaneció 10 días desechado en el bote hasta que el hijo del dueño de la tienda lo vio por casualidad y decidió recogerlo.

Según contó Abhi Shah, hijo del dueño de Lucky Spot al medio Western Mass News, su madre Aruna Shah vendió el ticket de lotería a una clienta asidua al negocio. La mujer raspó solo unos números y al notar que no tenía premio lo desechó.

Un día Abhi se puso a revisar los papeles que había en el tacho y notó que una cartilla de lotería no había sido raspada en su totalidad. El chico lo terminó de rayar y se dio cuenta de que el billete era el ganador de un millón de dólares.

Tras descubrir que la papeleta vendida le concedía una ganancia nada despreciable al poseedor, la familia de Shah tardó dos días en decidir si se la devolvería a la clienta.

“No dormimos dos noches. Llamamos hasta a mis abuelos en India y, nos dijeron que lo devolvamos porque no querían el dinero’”, señaló Abhi.

Es por ello que, decidieron ponerse en contacto con la afortunada ganadora debido a que visita regularmente el establecimiento y sabían dónde encontrarla.

“Al entrar a la tienda y recibir el billete, la feliz mujer lloró de la emoción. Siento que me he ganado el corazón de más de un millón de personas, así que estoy feliz. Puedo dormir tranquilamente por la noche pensando que no engañé a nadie”, contó el propietario del comercio, Maunish Shah.

Además, el Lucky Spot demostró ser un lugar de suerte y ahora es famoso en su comunidad como el negocio de una familia muy honesta.