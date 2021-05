Rob Adamson, un hombre de 42 años oriundo de Inglaterra, se ha convertido en el salvador de una familia de cisnes. Este señor había visto por años cómo la pareja de aves perdía a sus huevos sin poder verlos eclosionar, así que decidió hacer algo por ellos y su historia se hizo viral en Facebook.

“El hombre de los cisnes” es como se ha hecho conocido este señor, quien se ha dedicado a cuidar a una pequeña comunidad de cisnes, con el fin de asegurarse de que tengan una vida digna.

Según contó para BBC, él trabaja en el muelle Jones Boatyard y durante los últimos meses se ha dedicado a ayudar a un cisne que ha tenido problemas para empollar debido a las inundaciones de la zona y a la presencia de zorros que merodean el sector. Raras veces sus huevos han sobrevivido y esto lo llevó a hacer algo al respecto.

Luego de 10 años, estos cisnes podrán ver eclosionar a sus polluelos. Foto: Jones Boatyard / Facebook

Al ver que el nivel del agua de un lago estaba subiendo hasta que alcanzó el nido del ave, se apresuró y puso manos a la obra. Construyó una pequeña balsa improvisada, la cual sujetó a una cuerda. Jaló de esta y llevó al cisne y sus huevos hasta un lugar seguro.

“Se supone que uno no debe inferir, pero llegó un punto en el que todos iban a morir. No me pude ir a la cama sabiendo eso. Sabía que me iba a arrepentir si no hacía nada por salvarlos”, contó Rob.

Asimismo, sostuvo que espera que los polluelos rompan el cascarón pronto para que la pareja de cisnes pueda ver a sus bebés.