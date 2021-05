Rayos y relámpagos en Lima: los mejores memes tras el inesperado fenómeno

Luego de varias décadas, este 24 de mayo, en horas de la mañana, en la capital peruana se reportaron truenos y relámpagos, un fenómeno meteorológico poco usual en esta parte del país.

Según Diego Rodríguez, vocero del Senamhi: “Los rayos y truenos se deben a un mal tiempo desarrollado al mar”. Asimismo, indicó que es un fenómeno inusual, menos aún para la época, pero que sí ha habido casos de rayos y truenos el año anterior. Sin embargo, fue más corto.

Tras este acontecimiento, los cibernautas inundaron las redes sociales con sus creatividades. Una serie de hilarantes menes con el #apocalipsis se volvieron tendencia.

Es importante tener en cuenta las precauciones frente a estos fenómenos. “Primero tratar de no ir en lugares que se encuentren en zonas altas, estas son zonas donde se puede decir que los rayos pueden llegar con facilidad. Lo otro es no tener equipos eléctricos, esto también es un poco peligroso. Sabes que en Lima las viviendas no cuentan con pararrayos, que por ejemplo sí hay en la Sierra o en la Selva. Debemos tener mucho cuidado con eso”, dijo Kelita Quispe, vocera del Senamhi.