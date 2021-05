El cariño y fidelidad de una mascota hacia sus dueños puede rebasar límites. Así fue evidenciado en un reciente video viral publicado en Facebook. Estas imágenes muestran la rápida acción de un perrito al ver que su dueña iba a ‘pegarle’ a su hija.

Todo se trataba de una broma planeada por madre e hija para saber cuál sería el comportamiento del can al ver que su ‘amiga’ corría peligro. Colocaron una cámara dentro de la habitación de la adolescente mientras descansaba con su perrito.

Cuando Yenny Mora, mamá de la menor, entró al cuarto, tenía una correa en la mano y fingió reprender a su hija por no haber hecho las tareas. Se acercó con el objeto golpeándolo sobre la cama e inmediatamente el can saltó sobre ella para evitar que se acerque a su ‘amiga’.

Mientras la mujer se iba acercando a su hija, el perrito trataba de detenerla y defender a su dueña. “El superhéroe de Alanis”, escribió la mujer en su cuenta de Facebook para describir esta curiosa escena.

Miles de usuarios quedaron conmovidos con el comportamiento del can y no dudaron en dejar sus comentarios en la publicación. “Qué lindo como defiende a su dueña, hasta se pone en el medio para que no le caiga el ‘correazo’”, escribió un cibernauta.