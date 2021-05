Miles de usuarios en Facebook no han parado de reír con un reciente video viral subido a la plataforma. Se trata del singular comportamiento que tuvo un cachorro al saber que tenía que elegir entre sus amos.

Uno de los nuevos ‘challenges’ de las redes sociales tiene como protagonistas a las mascotas de la casa. Este reto consiste en dar a elegir al can a cuál de sus dueños prefiere, mientras los ve corriendo hacia distintas direcciones.

Esto ocurrió con una pareja que decidió saber cuál sería la opción de su pequeño perro. Tal como se aprecia en las imágenes, colocaron a su ‘amigo’ en medio de ellos y cada uno corrió por su lado.

Sin embargo, el perrito los sorprendió con su reacción, pues quedó confundido al ver que sus dueños se alejaban y solo comenzó a dar vueltas sobre sí mismo. Las imágenes causaron furor en las redes sociales, principalmente en Facebook, donde ya acumula miles de ‘me gusta’.

“Ese perrito la tiene clara, no me quedan dudas”, “Pobre, no sabía qué pasaba y mejor siguió jugando solito”, comentaron algunos usuarios de Facebook en la publicación viral.