Los usuarios de la plataforma de videos TikTok se preguntaron quién tenía más talento: si el artista callejero que entretenía al público con su música o su astuto perro que recolectaba los donativos de dinero que el público les entregaba.

En las imágenes compartidas por @kellycoenknight, que acumulan más de un millón de visualizaciones, se observa a un percusionista tocando un cover del tema “Let it be” de The Beatles.

“¡Ve por ellos!”, se le oye decir al músico en medio de la canción mientras su mascota camina hacia la audiencia para ver quién tiene a la mano el dinero y la autora del video viral fue la primera a la que escogió.

Cuando ya se aseguró que todos dieron su aporte, el perro vuelve con su dueño para intercambiar el dinero por un bocadillo que empieza a comer. El metraje cautivó a usuarios de TikTok que resaltaron la habilidad del can.

Otro video que tiene a un perro como protagonista, es uno de un can que entra en pánico al ver que su dueño cae al lago y logra rescatarlo. El material fue compartido en TikTok y sorprendió a usuarios de la plataforma.