La pandemia de la COVID-19 ha causado el cierre de diversos establecimientos comerciales y ha sumido en problemas económicos a miles de personas en todo el mundo. Sin embargo, un hombre quiso usar su ingenio para seguir trabajando, como mostró una imagen publicada en Facebook.

Emilio, como fue identificado el estilista, compartió en su cuenta comercial una particular foto, donde anunciaba la atención ‘take away’ a sus clientes, la cual se volvió viral a las pocas horas de su publicación.

“Ahora atendemos como dice Alberto. Atendemos take away”, señalaba el escrito que acompañaba la imagen del peluquero detrás de una reja cortándole el cabello a una mujer en la vereda de la calle Córdoba y Callao de la ciudad de Rosario (Argentina) debido a que los negocios no pueden abrir por el confinamiento.

Según informaron las autoridades, desde este sábado empezaron a regir las nuevas medidas dictadas por el Gobierno nacional para frenar la segunda ola de coronavirus. Solo podrán funcionar los comercios esenciales con atención al público y permite la modalidad delivery o take away —retiro en el local— para el resto de los negocios.

La publicación rápidamente se viralizó en las redes como sucedió hace unas semanas con un hombre de la tercera edad que aprendió a realizar risos para peinar a su esposa. La mayoría de los usuarios celebraron la actitud del comerciante, quien desde hace décadas se destaca en su oficio.