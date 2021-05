Diferentes establecimientos comerciales tuvieron que reinventarse para poder sobrevivir a la crisis económica que originó la pandemia de la COVID-19. Entre ellos está un café que llamó la atención de miles de usuarios de Facebook por el inusual cargo que aplica a sus clientes ‘indecisos’.

El nuevo tributo que han iniciado a cobrar se denomina ‘técnicas adivinatorias aplicadas al café’, el cual es una ingeniosa táctica para deshacerse de cualquier ‘cliente dubitativo’. Se trata de la cafetería Avenida de Logroño la cual ha ideado la original forma de cobrar el cargo a sus clientes.

Todo surgió a través de un ticket que muestra como al consumidor se le cobraba 1,20 euros (alrededor de 1.5 dólares) por un café con leche de soja, sin espuma y con sacarina y 20 céntimos más por uno de estos cargos.

Bar cobra por ‘técnicas adivinatorias’ a clientes que tardan en hacer pedido

Alberto Álvarez, más conocido como Pizarrín, dueño del local explicó al programa Espejo Público que realiza esta forma de cobro para animar a sus clientes, ya que reconoce que son una cafetería familiar y los usuarios para ellos “son más amigos que otra cosa”.

“El cargo por ‘técnicas adivinatorias aplicadas al café’ lo realizamos cuando van clientes que no saben qué tomar. Es en ese momento cuando aprovechamos y les decimos ‘si te lo adivino te tengo que cobrar un plus para que me lo eches en el bote’. Es por eso que si se acertaba lo que quería tomar el usuario le cobraba una pequeña comisión. Y así ha sido”, indicó Álvarez.

Uno de los clientes afectado por el nuevo cargo publicó el ticket en su cuenta de Facebook. No obstante, Pizarrín agregó que todo se trataría de una broma con clientes de toda la vida.